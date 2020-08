Incendi al Centro-Sud, torna l’emergenza: nel week-end roghi in cinque regioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Dall’inizio della campagna estiva 2020 contro gli Incendi boschivi, i Vigili del fuoco hanno effettuato 21.240 interventi per spegnere Incendi di vegetazione: boschi, sterpaglie e colture. I dati diffusi dal dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile fanno riferimento al periodo compreso tra il 15 giugno, inizio della campagna AIB 2020, e il 1° agosto. Il numero complessivo degli interventi risulta inferiore a quelli registrati nello stesso periodo del 2019 (26.168), del 2017 (39.138) e nel 2016 (29.261). I roghi sono divampati soprattutto nelle regioni Sicilia (5.494), Puglia (4.866), Lazio (2.891), Campania (2.212) e Calabria (1.837). Roma conduce la classifica delle provincie maggiormente interessate dagli Incendi, seguono Lecce, Agrigento, Catania, ... Leggi su meteoweb.eu

makhnytskyy : RT @OpenGDB: Come disse Musumeci la scorsa estate: 'Se vi piacciono le fiamme e appiccare incendi andatevene all'inferno' #Sicilia #Nebro… - asl2abruzzo : RT @CRI_Abruzzo: Gli incendi dell'Aquila fanno scuola, in azione anche la flotta dei droni con la termocamera / VIDEO - L'Aquila - Il Centr… - CRI_Abruzzo : Gli incendi dell'Aquila fanno scuola, in azione anche la flotta dei droni con la termocamera / VIDEO - L'Aquila - I… - LuceverdeRadio : RT @Cfm_Arpacal: Il Centro Funzionale Multirischi @Cfm_Arpacal ha emesso il MAIB, bollettino di suscettività all’innesco ed alla propagazio… - ArpaCalabria : RT @Cfm_Arpacal: Il Centro Funzionale Multirischi @Cfm_Arpacal ha emesso il MAIB, bollettino di suscettività all’innesco ed alla propagazio… -