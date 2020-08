"Immigrazione, il governo non è incapace ma complice". Salvini sfida Conte e toghe: "In tribunale a testa alta" (Di lunedì 3 agosto 2020) Un Matteo Salvini a tutto campo, quello intervistato su SkyTg24 da Milano Marittima nella mattinata di lunedì 3 agosto: Immigrazione, Open Arms, coronavirus e stato di emergenza. Tutti i temi sono sul banco. Si parte dagli sbarchi e il leader della Lega picchia duro: "Io non più al governo? Si vede: gli sbarchi sono quintuplicati. Non vedo l'ora che gli italiani possano votare. Noi ci prepariamo per governare questo Paese. A settembre tanti italiani voteranno per le regionali". E ancora, sul tema-Immigrazione, aggiunge: "Far sbarcare tutti, soprattutto in questo momento, non è un comportamento serio. Non è da incapaci, ma da complici". Si passa poi a Open Arms, il caso per cui è stato rinviato a giudizio: "Vado in ... Leggi su liberoquotidiano

