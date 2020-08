Il caldo afoso di oggi a Reggio Calabria: tasso di umidità al 70%, la temperatura percepita supera i +40°C (Di lunedì 3 agosto 2020) Trenta gradi centigradi con il 70% di umidità relativa: a Reggio Calabria è una giornata caldissima, nonostante la temperatura reale sia lievemente inferiore rispetto ai giorni scorsi. Ma il tasso di umidità è schizzato in alto e così la temperatura percepita dal corpo umano ha superato per la prima volta in questa stagione i +40°C. Al contrario, in Provincia, nella piana di Gioia Tauro e in Aspromonte il clima è torrido: spiccano i +36,8°C di Platì, i +36,7°C di Feroleto della Chiesa, i +35,8°C di Rizziconi e ancora +35,4°C a Santa Cristina d’Aspromonte, +35,0°C a Cittanova e +34,9°C a Rosarno. Notevole l’escursione termica della piana: a Rizziconi la minima mattutina era ... Leggi su meteoweb.eu

