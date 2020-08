Fabri Fibra e J-Ax per la prima volta insieme: ecco Djomb (Di lunedì 3 agosto 2020) Da lunedì 10 agosto sarà disponibile la versione remix di “Djomb”, brano di Bosh. La versione inedita vede la collaborazione di due leggende: Fabri Fibra e J-Ax Uscirà lunedì 10 agosto il singolo “Djomb Remix“, una nuova e straordinaria versione della hit di Bosh. La collaborazione vede due grandi leggende della musica rap italiana, di chi si tratta? Stiamo parlando di Fabri Fibra e J-Ax che canteranno per la prima volta insieme. Fabri Fibra e J-Ax hanno arricchito il brano di Bosh “Djomb Remix” con le loro barre e con un nuovissimo e travolgente ritornello scritto dai due rapper. Le due leggende della musica rap ... Leggi su zon

