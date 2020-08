Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari (Di lunedì 3 agosto 2020) Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore del Cagliari per la prossima stagione. L’x giallorosso, che ha firmato un contratto biennale, succede a Walter Zenga. L’ufficialità è arrivata stamane ma il Presidente Giulini lo aveva gia fatto intendere davanti alle telecamere sabato quando, in occasione del pre partita contro il Milan, ha annunciato la del rapporto con l’ex portiere nerazzurro. Una scelta dettata dalla stagione deludente dei sardi che hanno chiuso al 14esimo posto in classifica. La società, invece, si aspettava di lottare per l’Europa fino all’ultimo.Dopo un unizio molto promettente al punto da stazionare al quarto posto fino a novembre, il crollo improvviso con l’esonero di Maran e l’avvento di Zenga con risultati ... Leggi su sport.periodicodaily

Il Cagliari ha un nuovo allenatore. Il giorno successivo alla fine del campionato 2019-2020, il club del presidente Giulini ha ufficializzato l'ingaggio di Eusebio Di Francesco che, prende il posto di ...

Cagliari, finisce l’avventura del ds Carli

Dopo poco più di due anni, finisce l’avventura di Marcello Carli da direttore sportivo del Cagliari Calcio. La società ha comunicato sul proprio sito di aver sollevato dall’incarico il ds, ringraziand ...

Il Cagliari ha un nuovo allenatore. Il giorno successivo alla fine del campionato 2019-2020, il club del presidente Giulini ha ufficializzato l'ingaggio di Eusebio Di Francesco che, prende il posto di ...