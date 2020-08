Conte vuole chiudere TikTok in Italia: app bannata da Trump, ma da noi è una bufala (Di lunedì 3 agosto 2020) Sta circolando sui social l’annuncio “Conte vuole chiudere TikTok in Italia”, con l’app che rischia seriamente di essere bannata nel nostro Paese dopo quanto avvenuto negli Stati Uniti nel corso delle ultime settimane. In particolare, la prospettiva ban l’abbiamo esaminata già nei giorni scorsi, provando ad elencare una serie di ragioni più o meno ufficiali che potrebbero indurre Trump a schierarsi anche contro questa realtà, mentre oggi 3 agosto il focus delle indiscrezioni si concentra inaspettatamente sulla nostra nazione. La bufala secondo cui Conte vuole chiudere TikTok in Italia Ci sono alcune informazioni ... Leggi su bufale

matteosalvinimi : Rimpatri veloci e interventi contro le imbarcazioni dei trafficanti: nell’assordante silenzio di Conte e della Lamo… - NicolaPorro : La ridicola questione dei #treni e del #distanziamentosociale. Continua la farsa del Fatto Quotidiano che dice che … - Sport_Mediaset : #Conte-#Zhang: urge confronto per disegnare il futuro dell'#Inter. L'allenatore vuole più potere, l'esonero non è p… - tackleduro : Dopo Icardi Enzo ha toppato anche con Conte, lanciando un hashtag a favore di un allenatore che vuole andare alla J… - Angelacherubi12 : @juventusfans conte vuole ritornare alla juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Conte vuole Maccarone: "Conte vuole vincere sempre, è stato criticato e questa cosa non gli è piaciuta" TUTTO mercato WEB Tacchinardi: “Conte? Anche alla Juve ha tirato fuori queste cose qui”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato intervistato dai microfoni di Pressing. “Conte? Secondo me ha sbagliato anche perché alla fine di campionato poteva parlare con la ...

I nomi "caldi" per il dopo Conte. E spunta una grossa sorpresa...

L'Inter ha chiuso il campionato al secondo posto ma nonostante questo Antonio Conte ha creato un grande caos mediatico con le sue parole al veleno nei confronti della società. L'allenatore nerazzurro ...

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato intervistato dai microfoni di Pressing. “Conte? Secondo me ha sbagliato anche perché alla fine di campionato poteva parlare con la ...L'Inter ha chiuso il campionato al secondo posto ma nonostante questo Antonio Conte ha creato un grande caos mediatico con le sue parole al veleno nei confronti della società. L'allenatore nerazzurro ...