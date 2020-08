Cobra: Recensione, Trama, Cast (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel 1986 è uscito nei Cinema il film d’azione Cobra, diretto dal Regista George P. Cosmatos, con Art La Fleur e Brigitte Nielsen. L’interprete principale è stato però Silvelster Stallone, il mito di Rambo, suo maggior successo. La pellicola è basata sul romanzo intitolato Facile preda, scritto da Paula Gosling. Da questo libro è stato tratto anche un altro film dallo stesso titolo, diretto da Andrew Sipes (1995). Leggi anche: Escape Plan 2: il film con protagonista Silvester Stallone Cobra: Film Il film è una scorpacciata di azioni violente e vendicative da parte del protagonista, un poliziotto che ripaga con la stessa moneta dei criminali. Occhio per occhio, dente per dente,deve aver pensato l’uomo di legge, che non si è di certo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Netflix ha acquisito con successo i diritti della prossima terza stagione della serie sequel di Karate Kid, Cobra Kai, che include anche i diritti delle prime due stagioni per lo streaming non esclusi ...

