Autostrade, i veri numeri dell’accordo: caro Conte, non c’è niente da esultare (Di lunedì 3 agosto 2020) Dietro le esultanze del governo Conte, che ha sintetizzato la trattativa con i Benetton parlando di un vero esproprio delle concessioni agli imprenditori trevigiani rivendicando le promesse mantenute ai famigliari delle vittime del Ponte Morandi, si nasconde in realtà un quadro molto più fumoso. E che rende quantomeno discutibili certi atteggiamenti trionfali dal fronte giallorosso. Innanzitutto, manca ancora il dettaglio più importante: la valutazione di Autostrade per l’Italia. Il comunicato del Consiglio dei ministri del 15 luglio, quello sbandierato dagli esponenti del governo neanche fosse il tricolore, non contiene un prezzo definito. Di conseguenza, tutti gli altri punti sull’assetto societario del concessionario restano a loro volta incerti, mutevoli. Lo stesso intervento di Cassa Depositi e Prestiti è ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade veri Autostrade, i veri numeri della guerra Cdp-Atlantia Il Fatto Quotidiano Ponte di Genova, oggi pomeriggio la cerimonia di inaugurazione

***Inaugurazione Ponte di Genova ultime notizie 3 agosto 2020: verrà inaugurato oggi pomeriggio il nuovo ponte "Genova San Giorgio", a distanza di poco meno di due anni da quel tragico 14 agosto 2018, ...

L'inaugurazione del nuovo viadotto. Assenti i parenti delle vittime

La cerimonia comincia alle 18.30 con le note dell'inno nazionale e la presenza di Sergio Mattarella. Saranno letti i nomi di tutte le persone scomparse nel crollo del 14 agosto 2018.

