Auto, al via ecobonus: nelle prime due ore 3mila richieste (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Da sabato 1 agosto è attivo l’ecobonus per acquistare Auto non inquinanti. Fino alla fine dell’anno sarà quindi possibile prenotare sul sito MiSE l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Lo sconto, ha ricordato il ministero dello Sviluppo, può arrivare a 10 mila euro. Con il decreto Rilancio è stata ampliata la gamma di veicoli a basse emissioni per i quali sarà possibile richiedere il contributo statale, che potrà arrivare fino a 8 mila euro per l’acquisto con rottamazione e fino a 5 mila euro per l’acquisto senza rottamazione. A questi si potranno poi aggiungere sconti fino a 2 mila euro, che verranno riconosciuti direttamente dai concessionari. Il bonus massimo spetta alle Auto con emissioni da 0 a 20 g/km di CO2, ... Leggi su quifinanza

