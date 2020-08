Allerta Meteo Puglia: da domani codice giallo per rovesci e temporali su tutta la regione (Di lunedì 3 agosto 2020) rovesci e temporali sono attesi sulla Puglia a partire dalle otto di domani mattina. È quanto si legge nell’avviso di Allerta gialla diramato dalla sezione regionale del dipartimento di Protezione civile che segnala dalle 8 del mattino di domani “e per le successive 12 ore di precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”. Le zone piu’ colpite saranno la Puglia Centrale Adriatica, i bacini del Lato e del Lenne, la Puglia Centrale Bradanica e il basso Ofanto. Le piogge, intanto, si sono abbattute gia’ nel pomeriggio di oggi nel Nord Barese nella provincia di Barletta, Andria e Trani ... Leggi su meteoweb.eu

