Adele è dimagrita di 44 chili. I follower: "Sembri la quarta Ferragni" (Di lunedì 3 agosto 2020) Adele è dimagrita e diventa sempre più simile alle sorelle Ferragni: parola di follower (nei commenti sulla sua ultima foto). Nel corso dell'ultimo anno Adele ha messo in atto un cambiamento incredibile sul suo corpo. Seguendo un ferreo regime dietetico la pop star internazionale ha detto per sempre addio ai suoi chili di troppo e ai problemi di salute

onlyluthor : Per quanto tempo avete intenzione di dirci quanto sia irriconoscibile Adele ora che è dimagrita? Giusto per sapere. - vmfmaggi : In commento a un post Facebook ho letto questa frase 'Adele ha un che di berlusconiano adesso che è dimagrita'. No… - Tina_Olivadoti : RT @VanityFairIt: In un recente selfie Adele è più irriconoscibile che mai: magra, capelli ricci, biondi e lunghi come la cantante e amica… - VanityFairIt : In un recente selfie Adele è più irriconoscibile che mai: magra, capelli ricci, biondi e lunghi come la cantante e… -