Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 19:30 (Di domenica 2 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2020 ORE 19:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO DI RIETRO SULLA A24 Roma TERAMO TRA LE USCITE VICOVARO MANDELA E TIVOLI VERSO IL RACCORDO E SI RALLENTA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO IL CENTRO CODE SULLA Roma FIUMICINO SULLO SVINCOLO CON IMMISSIONE DEL RACCORDO DISAGI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI PRATICA E VIA DI TRIGORIA ANCHE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO SI STA IN CODA VERSO LA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 19:00: VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 19:00' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai