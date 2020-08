Roberta Di Padua svela un segreto sul suo passato: ecco cosa faceva prima di Uomini e Donne (FOTO) (Di domenica 2 agosto 2020) Nel corso di una recente intervista sul magazine di Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha svelato un segreto inerente il suo passato. Tutti i telespettatori del talk show sono sempre stati abituati a vedere l’aspetto più rigido della dama e il motivo sembra risiedere in qualcosa avvenuto anni fa. Un’esperienza in particolare, vissuta dalla protagonista del parterre femminile del programma di Maria De Filippi, sembrerebbe averla drasticamente cambiata. Nell’intervista, inoltre, la donna ha parlato anche dei suoi ex e, in particolar modo, del suo ex marito. Il segreto di Roberta Di Padua Roberta Di Padua è tra i volti più discussi di ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Roberta Di Padua si confessa fuori Uomini e Donne: “Che si porti rispetto per…” - #Roberta #Padua #confessa #fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Padua Roberta Di Padua si confessa fuori Uomini e Donne: “Che si porti rispetto” Giornal Roberta Di Padua non lo dimentica | Cavaliere bellissimo a Uomini e Donne

Uomini e Donne è sospeso per la pausa estiva ormai da quasi due mesi, ma sta già crescendo la curiosità dei telespettatori su chi tornerà a sedersi nei parterre maschile e femminile del trono over. Tr ...

Trono Over, Valentina Autiero: “Prigioniera di bugie altrui”, lo strano sfogo

Valentina Autiero del Trono Over ha postato qualche giorno fa uno strano sfogo. Non sappiamo a cosa si sia riferita, molto probabilmente le sue parole non hanno a che fare con la sua presenza nello st ...

Uomini e Donne è sospeso per la pausa estiva ormai da quasi due mesi, ma sta già crescendo la curiosità dei telespettatori su chi tornerà a sedersi nei parterre maschile e femminile del trono over. Tr ...Valentina Autiero del Trono Over ha postato qualche giorno fa uno strano sfogo. Non sappiamo a cosa si sia riferita, molto probabilmente le sue parole non hanno a che fare con la sua presenza nello st ...