Napoli – Lazio 3-1 | Immobile arriva a 36 ma non riesce ad evitare la sconfitta

Sblocca la gara Fabian Ruiz, poi Insigne rimedia al pareggio di Immobile che eguaglia il record di gol in una sola stagione di Higuain (36) Nell'ultima giornata di Serie A il Napoli ospita la Lazio al San Paolo, i biancocelesti in caso di vittoria potrebbero approfittare della sfida al vertice tra Atalanta ed Inter per portarsi al secondo posto mentre la squadra di Gattuso vuole chiudere bene la stagione riscattando la sconfitta proprio contro l'Inter della scorsa giornata. Partono meglio i padroni di casa che si portano in vantaggio al 9′ concretizzando la prima occasione della partita con il tiro a giro di Fabian Ruiz dal limite su invito di Mertens. La Lazio accusa il colpo concedendo un'altra chance agli avversari con Insigne che sfiora il palo, ma poi ...

