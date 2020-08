Inter, le richieste dello United per Sanchez (Di domenica 2 agosto 2020) L'Inter in vista degli impegni in Europa, ma soprattutto per il campionato che verrà, intende trattenere in rosa Alexis Sanchez, con il Manchester United che però non intende fare sconti.RINATOcaption id="attachment 994593" align="alignnone" width="1024" Sanchez (getty images)/captionIl calciatore ex Udinese da quando è atterrato a Milano ha cominciato ad esprimere delle buone prestazioni, che gradualmente hanno convinto sempre di più Antonio Conte e la dirigenza Interista a fare uno sforzo per tentare di trattenerlo. Nel corso dell'ultimo campionato Sanchez ha collezionato 22 presenze, condite da 4 gol e 9 assist, riuscendo a dare alla squadra un apporto determinante in termini di esperienza e qualità.LA RICHIESTAcaption id="attachment ... Leggi su itasportpress

