Escursionisti bloccati in canalone al limite dell’ipotermia: salvati dopo ore dal Soccorso alpino Calabria e di quello della Guardia di finanza (Di domenica 2 agosto 2020) Due Escursionisti, dopo aver raggiunto la cima di Timpone Viggianello nel ritornare al punto di partenza a Timpone del Dragone, sul Pollino, hanno perso il sentiero anche a causa del forte temporale che li ha sorpresi lungo la via del ritorno. I due erano finiti in fondo ad un lungo canalone, zuppi d’acqua e al limite dell’ipotermia e hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto. La complessa operazione di Soccorso ad opera del Soccorso alpino e speleologo Calabria e Basilicata e del Soccorso alpino della Guardia di finanza è iniziata ieri pomeriggio e si è conclusa solo stamattina, fortunatamente in modo positivo. Grazie alle istruzioni ... Leggi su meteoweb.eu

AnsaCalabria : Escursionisti bloccati in canalone, salvati dopo ore lavoro. Intervento del Soccorso alpino Calabria e di quello de… - PrimaStampa_eu : Catania, salvati sull'Etna due escursionisti stremati dalla fatica, bloccati lungo la Pista Altomontana senza riusc… - TgrRaiFVG : In salvo 9 escursionisti bloccati nei pressi di Casera Scandolaro a quota 1000-1100 metri lungo una traccia di sent… - InformaSicilia : Etna, Soccorso alpino salva escursionisti bloccati - -

Ultime Notizie dalla rete : Escursionisti bloccati Due escursionisti romani si perdono sul Gran Sasso, notte di paura bloccati su una parete Il Messaggero Escursionisti bloccati in canalone, salvati dopo ore lavoro

Una complessa operazione di soccorso iniziata ieri pomeriggio, si è conclusa stamani ad opera del Soccorso alpino e speleologo Calabria e Basilicata e del Soccorso alpino della Guardia di finanza. L'a ...

Due escursionisti romani si perdono sul Gran Sasso, notte di paura bloccati su una parete

Due escursionisti romani, Luigi Maria Sofi e Cristiano Di Ianni, di 47 e 48 anni, sono stati salvati ieri mattina dopo essere rimasti bloccati tutta la notte su una parete del Gran Sasso. Avevano deci ...

Una complessa operazione di soccorso iniziata ieri pomeriggio, si è conclusa stamani ad opera del Soccorso alpino e speleologo Calabria e Basilicata e del Soccorso alpino della Guardia di finanza. L'a ...Due escursionisti romani, Luigi Maria Sofi e Cristiano Di Ianni, di 47 e 48 anni, sono stati salvati ieri mattina dopo essere rimasti bloccati tutta la notte su una parete del Gran Sasso. Avevano deci ...