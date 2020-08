Ciclismo, Gran Trittico Lombardo 2020: data, orario, tv e streaming (Di domenica 2 agosto 2020) Lunedì 3 agosto è il giorno del Gran Trittico Lombardo 2020, corsa che riunisce eccezionalmente le tre classiche prove del Trittico (Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine) in un unico Grande appuntamento. I corridori percorreranno 200 chilometri da Legnano a Varese passando anche per Lissone e attraversando quindi tutti i principali punti delle tre corse che quest’anno non possono andare in scena nella loro conformazione abituale. Particolarmente affascinante il finale di Varese, che propone quattro giri sul circuito del Mondiale 2008 vinto da Alessandro Ballan. ORARI E TV – I corridori prenderanno il via da Legnano alle 12:00, con l’arrivo previsto tra le 16:20 e le 16:45 in base alla media oraria. Il Gran ... Leggi su sportface

annamasera : Quel gran figo di mio fratello ?? #ciclismo #nofilter #holiday?? - DiegoDominici : @peppesass Wout perfetto, sorretto da una gran condizione. Quella volta lì invece fu epico, da ciclismo che amo - stefanoa99 : Ricorda il ciclismo dei vecchi tempi. Gran bella gara #StradeBianche - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ??????? #Ciclismo | #StradeBianche ???? LA RIVINCITA DI WOUT #VANAERT ????! L'anno scorso il belga arrivò barcollante in Pi… - vitasportivait : ??????? #Ciclismo | #StradeBianche ???? LA RIVINCITA DI WOUT #VANAERT ????! L'anno scorso il belga arrivò barcollante i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Gran GRAN TRITTICO LOMBARDO 2020: data, orari, diretta tv e streaming Sportface.it Asti, ad agosto continuano gli spettacoli teatrali al Michelerio per la rassegna “Estiamo insieme”: il programma

L’estate nel cortile del Palazzo di Michelerio continua con Estiamo Insieme, rassegna organizzata dal Comune di Asti, in collaborazione con il Circolo Vertigo. Fino al 26 agosto al programma di film d ...

Ciclista accusa malore in Valle Elvo per il gran caldo e chiama i soccorsi

Valle Elvo – E’ stata previdente. Ieri una ciclista in Valle Elvo, sopra Bagneri, stava affrontando una salita quando ha accusato un malore forte al torace. Ha quindi chiesto subito aiuto, si trovava ...

