Vite al limite su Real Time: stasera torna Seana Collins, dal tentativo di suicidio all’espulsione (Di sabato 1 agosto 2020) Lunedì 8 giugno 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la nona puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Seana Collins. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna caduta nella trappola del cibo per via di un padre molesto e drogato, e che successivamente ha avuto una relazione malsana con un altro drogato facendo lei stessa uso di sostanze fino a tentare il suicidio, fortunatamente sventato. Vite al limite – Seana Collins Seana, la protagonista, ha 22 anni, vive a Kansas City, Missouri, e all’inizio del suo percorso pesa 298 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan ... Leggi su ascoltitv

quellodeigatti : @stosuIIaIuna Sembra una di quelle frasi dei cicci all’inizio di vite al limite - fottutosbirro : a vite al limite c'è una ragazza che ha detto: ero un totale fallimento, quindi... perché non continuare a fallire?… - tommoiloveyou_ : chissà se harry sta guardando la dottoressa schiaccia brufoli e vite al limite - lindigesto_ : Ieri all’old wild west, oggi al mc donald’s. Sono quasi pronto per vite al limite. - DetEricShaw : 'Le nostre vite da sole non valgono nulla, ma insieme siamo qualcosa di unico.' OLTRE IL LIMITE… -