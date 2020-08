Twitter, due giovani e un adolescente arrestati per l’attacco informatico (Di sabato 1 agosto 2020) La polizia ha fermato tre persone minori di ventidue anni che sarebbero dietro la recente truffa organizzata su Twitter. L’FBI e le altre autorità statunitensi che indagano sul vasto attacco informatico subìto da Twitter ha reso noto di aver compiuto una prima serie di arresti. Un ragazzo di 17 anni residente in Florida è ritenuto il principale responsabile dell’accesso non autorizzato ai sistemi del social network. Insieme a lui sono finiti in arresto un ventiduenne che vive anche lui in Florida, Nima Fazeli, e un diciannovenne del Regno Unito, Mason Sheppard. La “mente” dietro l’attacco sarebbe il diciassettenne, Graham Clark, che avrebbe agito con il nickname Kirk#5270. L’ipotesi sostenuta dai principali quotidiani statunitensi è che Clark sia riuscito ... Leggi su bloglive

