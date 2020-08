Staycation, gli inglesi abbandonano le spiagge di Spagna e Grecia (Di sabato 1 agosto 2020) In Gran Bretagna la parola più trendy dell’estate è Staycation, che significa letteralmente fare vacanza a casa. Il fenomeno si è diffuso in seguito all’obbligo di quarantena per chiunque ritorna dalla Spagna, una scelta che ha avuto un grande impatto sui programmi estivi degli inglesi. Dopo l’annuncio, migliaia di famiglie hanno cancellato le prenotazioni per l’estate e deciso di trascorrere il mese di agosto in patria. Se fino a poco fa andava di moda passare una settimana al mare alle Baleari - l’anno scorso 18 milioni di britannici si sono recati in Spagna - oggi l’inglese medio preferisce andare in spiaggia in Cornovaglia. Le località turistiche britanniche, che negli ultimi decenni hanno sofferto la concorrenza delle mete low cost del ... Leggi su huffingtonpost

