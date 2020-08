Raggiunto Accordo su Linee Guida Scuola 0-6 Anni (Di sabato 1 agosto 2020) La Conferenza Unificata ha approvato il parere sul documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia. Governo, Regioni ed Enti Locali sono arrivati ad un Accordo sulle Linee Guida per le scuole dell’infanzia. La seduta straordinaria è stata presieduta dal “ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia“. “In videoconferenza da via della Stamperia anche la viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani; collegati da remoto il presidente della Molise, Donato Toma, per la Conferenza delle Regioni; il presidente Anci, Antonio Decaro; il presidente Upi, Michele De Pascale; regioni e ministeri competenti dei provvedimenti all’ordine del giorno“. Leggi su youreduaction

DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus vuole l'attaccante del #Napoli - FABI_News : ??BCC, RAGGIUNTO L’ACCORDO SUL PREMIO DI RISULTATO 2020 Intesa firmata ieri tra la #Fabi, le altre sigle, e i vertic… - dianacalibana : @frtbrcc @UKITAEU @ricpuglisi @zanchettin83 @Lse Sono d'accordo certo. Non a caso sono pure presidente di due corsi… - utzi_26 : RT @VincenzinoSpad1: Stiamo lavorando per chiudere definitivamente gli stadi di calcio al pubblico. L'idea è di giocare, da ora in poi, i c… - DIMARTINOLUCIA3 : RT @AleAmitrano: Questo è un momento storico per l’Europa.Grazie al Presidente @GiuseppeConteIT abbiamo raggiunto un accordo forte sul #Rec… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggiunto Accordo Regione, raggiunto accordo: ok a linee guida scuola Calabria 7 Accordo sindacati e nuovo gestore del Cup: la soddisfazione di Fisascat Cisl

Siglato l’accordo con il nuovo soggetto gestore dei servizi Cup per l’azienda Usl Toscana sud est e le organizzazioni sindacali. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – commenta Simone Gobbi, del ...

Scuola, le nuove linee guida per i bambini da 0 a 6 anni: tutti i dettagli sul ritorno in classe

Scuola, le nuove linee guida per i bambini da 0 a 6 anni Sono state approvate le nuove linee guida per la ripresa dell'attività in presenza per i bambini della fascia 0-6 anni. Governo, Regioni e Enti ...

Siglato l’accordo con il nuovo soggetto gestore dei servizi Cup per l’azienda Usl Toscana sud est e le organizzazioni sindacali. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – commenta Simone Gobbi, del ...Scuola, le nuove linee guida per i bambini da 0 a 6 anni Sono state approvate le nuove linee guida per la ripresa dell'attività in presenza per i bambini della fascia 0-6 anni. Governo, Regioni e Enti ...