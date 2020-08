Psa eVMP, arriva nel 2023 la piattaforma elettrica che servirà anche a modelli Fca (Di sabato 1 agosto 2020) Si chiama “eVMP” la nuova piattaforma costruttiva modulare messa a punto da PSA per fare da ossatura ai veicoli a trazione 100% elettrica dei marchi Peugeot, Opel, Citroen e DS. Un nome che è acronimo di “Electric Vehicle Modular Platform” e che rappresenta l’asso nella manica del gruppo transalpino per mantenere la competitività negli affollati segmenti C e D, quelli di auto come Peugeot 308 e 508, per intendersi, ma anche dei Suv 3008 e 5008. La eVMP, peraltro, sarà compatibile anche con meccaniche ibride, composte cioè da motore termico ed elettrico. Sarà adottata a livello globale a partire dal 2023 – il primo modello a beneficiarne potrebbe essere la nuova generazione della Peugeot 3008 – ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattiamotore : Psa eVMP, arriva nel 2023 la piattaforma elettrica che servirà anche a modelli Fca - infoiteconomia : PSA eVMP, la nuova piattaforma per veicoli elettrici - infoiteconomia : Psa: piattaforma eVMP per la nuova generazione di auto elettriche - infoiteconomia : Berline e SUV elettrici, nuova piattaforma eVMP di Groupe PSA - infoiteconomia : PSA, arriva nuova piattaforma eVMP per veicoli elettrificati -

Ultime Notizie dalla rete : Psa eVMP Psa eVMP, arriva nel 2023 la piattaforma elettrica che servirà anche a modelli Fca Il Fatto Quotidiano Berline e SUV elettrici, nuova piattaforma eVMP di Groupe PSA

La mobilità elettrica del futuro del gruppo Psa passa perla nuova piattaforma eVmp. Tra il 2020 e il 2025, Groupe Psa passerà gradualmente da due piattaforme multi-energia a due piattaforme 100% ...

eVMP, ecco la nuova piattaforma 100% elettrica di PSA

Sarà destinata alle vetture a batteria dei segmenti C e D, vendute a marchio Peugeot, Citroen, Opel e DS. Dopo che PSA completerà la fusione con FCA, la eVMP farà probabilmente da base anche per model ...

La mobilità elettrica del futuro del gruppo Psa passa perla nuova piattaforma eVmp. Tra il 2020 e il 2025, Groupe Psa passerà gradualmente da due piattaforme multi-energia a due piattaforme 100% ...Sarà destinata alle vetture a batteria dei segmenti C e D, vendute a marchio Peugeot, Citroen, Opel e DS. Dopo che PSA completerà la fusione con FCA, la eVMP farà probabilmente da base anche per model ...