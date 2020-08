NBA – Tifosi speciali per LeBron James: “che emozione vedere Chris Paul e Carmelo Anthony in tribuna” (Di sabato 1 agosto 2020) LeBron James non ha mai nascosto l’amicizia che lo lega a Chris Paul e Carmelo Anthony fin dagli inizi delle rispettive carriere in NBA, seppur siano stati sempre grandi avversari sul parquet. Nella prima gara dei Lakers ad Orlando, Chris Paul e Carmelo Anthony erano presenti sugli spalti vuoti, in qualità di ‘Tifosi speciali’. LeBron ha ammesso di essersi emozionato: “siamo tutti uniti da un legame di fratellanza in NBA e vedere in tribuna Chris Paul e Carmelo Anthony, due ragazzi con cui ho condiviso tanto sin dagli albori della mia carriera, mi ha ... Leggi su sportfair

