Juventus-Roma 1-3, Sarri: “Dybala sta piuttosto bene. Il Lione fisicamente pronto” (Di domenica 2 agosto 2020) “Lione? Mi ha sorpreso il fatto che stiano così bene fisicamente. Noi dovremo essere bravi a ricaricare le energie mentali, più che fisiche e cercare di dare tutto in questa partita”. Queste le parole del tecnico della Juventus, Maurizio Sarri dopo la sconfitta casalinga contro la Roma e la festa scudetto per il nono anno consecutivo. “Dopo la partita con la Lazio abbiamo avuto un calo perché abbiamo pensato di aver vinto il campionato e ora dovremo avere una grande considerazione dell’avversario – ha proseguito l’allenatore bianconero ai microfoni di Sky – È importante recuperare i giocatori e tornare ad avere stimoli. Non so che risultato faremo, ma entreremo in campo con un atteggiamento completamente diverso. ... Leggi su sportface

