Italiani in vacanza anche col Covid. Come sarà l'estate 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Gli Italiani non rinunciano alle ferie, ma quest’anno cambiano le abitudini rispetto al passato. Più macchina e meno aereo, destinazioni di corto raggio e alloggio in case vacanza. A dirlo è l’inchiesta di HuffPost sulla prima estate nell’era Covid, che incrocia i dati dei flussi autostradali e aeroportuali, e li confronta con le valutazioni delle diverse associazioni di categoria ed enti di settore. “Se è vero che saranno meno le persone che andranno in vacanza rispetto all’anno scorso, non solo per il timore del contagio, ma anche per i problemi economici derivati dal lockdown – ci spiega Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, l’associazione di categoria delle agenzie di viaggio – è anche vero ... Leggi su huffingtonpost

