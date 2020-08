Immobile vince la Scarpa D’Oro: tutto ‘merito’ di Cristiano Ronaldo (Di sabato 1 agosto 2020) Immobile vince la Scarpa D’Oro: tutto ‘merito’ di Cristiano Ronaldo. Il bomber della Lazio può festeggiare l’ambito riconoscimento con una gara di anticipo Ciro Immobile è ufficialmente il vincitore della Scarpa D’Oro 2020, oltre che il capocannoniere della Serie A per la terza volta in carriera. Il centravanti biancoceleste si aggiudica l’ambito trofeo individuale grazie … L'articolo Immobile vince la Scarpa D’Oro: tutto ‘merito’ di Cristiano Ronaldo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

GoalItalia : Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? - MarioGiunta : Ciro Immobile vince la scarpa d’Oro 2020! E’ il terzo italiano della storia! ???????? #Immobile #Lazio @ciroimmobile - tancredipalmeri : UFFICIALE: Ciro Immobile è la Scarpa d’Oro 2020! Cristiano Ronaldo non convocato, Ciro vince matematicamente. Te… - SPress24 : Ufficiale: Immobile vince la Scarpa d'Oro 2019-2020 - GianScudieri : RT @DanPans_: Immobile che vince la Scarpa d'Oro è una grave sconfitta del calcio. Se poi batte il record di Higuain, diventa una catastrof… -

La notizia di giornata arriva direttamente dall’elenco dei convocati di Maurizio Sarri: non c’è Ronaldo, l’unico che avrebbe potuto (a dir la verità con un miracolo) contendere due premi a Immobile. C ...Cristiano Ronaldo non è stato convocato dall’allenatore della Juventus Maurizio Sarri per la sfida serale con la Roma. Il portoghese era l’unico calciatore a poter contendere a Immobile la Scarpa d’Or ...