Crema, donna si dà fuoco e muore: passanti filmano. Il sindaco: "Cosa siamo diventati?" (Di sabato 1 agosto 2020) Crema, 1 agosto 2020 - Una donna si è cosparsa di liquido incendiario e si è data fuoco prima delle 13 in un campo vicino a un ristorante a Crema. Un passante, che era in auto con la moglie, è sceso ... Leggi su ilgiorno

Agenzia_Ansa : Una donna si dà fuoco in un campo a #Crema, alcuni passanti chiamano i soccorsi altri filmano la scena: la donna no… - repubblica : Crema, donna si dà fuoco in strada e muore. L'accusa della sindaca: 'I passanti la filmano invece di aiutarla' - MediasetTgcom24 : Crema, donna si dà fuoco: passanti filmano invece di soccorrerla #crema - enribarillari : La gente fa schifo! - GalvaniM : Donna si dà fuoco a #Crema. Un paio di persone cercano di salvarla, ma morirà. Gli altri filmavano con il telefoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Crema donna

A Crema, in provincia di Cremona, intorno alle 13 di oggi una donna si è data fuoco in un campo vicino a via Milano ed è morta. Alcune persone che hanno assistito alla scena, stando al racconto di un ...A Crema una donna si dà fuoco in strada e muore: solo un uomo la soccorre mentre gli altri passanti filmano tutto senza avvicinarsi. Lo shock della sindaca. A Crema una donna si dà fuoco in strada e m ...