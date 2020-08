Black-out a Villaricca e nei comuni limitrofi: cittadini senza corrente (Di sabato 1 agosto 2020) Villaricca. Un Black-out ha colpito Villaricca e diversi comuni limitrofi, tra cui anche Calvizzano. Il disagio è avvenuto poco fa, intorno alle 22.45. Black-out a Villaricca Alla base della problematica potrebbe esserci il caldo e il sovraccarico delle linee elettriche causato da un massiccio utilizzo dei condizionatori. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

