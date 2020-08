Anzio, ha un infarto mentre è in acqua: 75enne soccorso dai medici in spiaggia (Di sabato 1 agosto 2020) Verso le 12 di questa mattina un uomo di 75 anni è stato colto da un infarto mentre camminava nell’acqua insieme al nipote. Il tutto è successo presso la stabilimento balneare Rivazzurra di Anzio. Fortunatamente erano presenti in spiaggia un medico e due infermieri che lo hanno prontamente soccorso, in attesa dell’arrivo del 118. L’uomo è stato portato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Anzio, ha un infarto mentre è in acqua: 75enne soccorso dai medici in spiaggia su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Anzio infarto Infarto in mare al Rivazzurra ad Anzio, 75enne salvato dai medici Il Clandestino Giornale Medico del 118 aggredito in provincia di Napoli: la solidarietà dei colleghi

Frattura e principio d'infarto: è quanto i medici diagnosticano a una loro collega del 118 aggredita fuori dall'ospedale in Campania. È successo in Campania, dove una dottoressa è stata aggredita fuor ...

