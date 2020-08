Anzio, attacco di pirateria informatica alla web app che gestisce la prenotazione dei posti preso la spiaggia libera delle Grotte di Nerone (Di sabato 1 agosto 2020) Anzio, attacco di “pirateria informatica” alla web-app che gestisce la prenotazione dei posti presso la spiaggia libera delle Grotte di Nerone. Il Sindaco De Angelis: “Il servizio prosegue comunque in spiaggia, l’App sta tornando a funzionare”. Ad Anzio un attacco di “pirateria informatica” ha causato il blocco della web-app per la prenotazione dei posti presso la spiaggia libera a ridosso della Villa di Nerone. La ditta incaricata sta lavorando per riportare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, attacco di pirateria informatica alla web app che gestisce la prenotazione dei posti preso la spiaggia liber… -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio attacco Anzio, attacco di pirateria informatica alla web app che gestisce la prenotazione dei posti preso la spiaggia libera delle Grotte di Nerone Il Corriere della Città Montefiascone: WiPlanet U12 continua la striscia positiva

Doppia gioia degli U12: vittoria sui Dolphins Anzio e convocazione di Alessandro Fortunati per lo stage della nazionale. Mercoledì 29 terza vittoria per gli U12 dei fratelli Fortunati. La partita non ...

Wiplanet U12 continua la striscia positiva: vittoria sui Dolphins Anzio e convocazione di Alessandro Fortunati per lo stage della nazionale

contro le tre dell’Anzio. Matteo Gasparrini elimina il corridore a casa-base Il manager FORTUNATI naturalmente molto soddisfatto della prestazione, al termine della partita ha dichiarato: “Finalmente ...

Doppia gioia degli U12: vittoria sui Dolphins Anzio e convocazione di Alessandro Fortunati per lo stage della nazionale. Mercoledì 29 terza vittoria per gli U12 dei fratelli Fortunati. La partita non ...contro le tre dell’Anzio. Matteo Gasparrini elimina il corridore a casa-base Il manager FORTUNATI naturalmente molto soddisfatto della prestazione, al termine della partita ha dichiarato: “Finalmente ...