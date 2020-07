Traffico Roma del 31-07-2020 ore 10:00 (Di venerdì 31 luglio 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare così a tratti per Traffico lungo la carreggiata interna tra via Casilina e via Ardeatina sulla Pontina per incidente e Code in direzione Roma da Pomezia Spinaceto un incidente anche arone città su via Tuscolana con rallentamenti all’altezza di via Veturia rallentamenti per incidenti anche ad Alessandrino su via Casilina all’altezza di piazza Sor Capanna e a Ottavia su via Trionfale all’altezza di via ipogeo degli Ottavi tu via Ardeatina rallentamenti per lavori all’altezza di via Casali delle cornacchiole rallentamenti in entrambi i sensi di marcia per quanto riguarda il trasporto pubblico da oggi lavori Ad infrastrutture tranviarie di maggiore e alla corsia dei tram via Prenestina Fino al prossimo 14 agosto quindi trame 35 14 19 ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico #Lavori - via Aurelia rallentamenti tra via Pio Spezi e Raccordo Anulare > Centro città #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 31-07-2020 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 09:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - TrafficoA : A1 - Valdichiana-Chiusi - Code a tratti A1 Firenze-Roma Code a tratti tra Valdichiana e Chiusi per traffico intenso - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - via Laurentina - Traffico rallentato tra via di Trigoria e via Castel di Leva >Roma centro #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 31-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews La viabilità per il Natale di Civitavecchi e per Civitavecchia Summer Festival

– l’istituzione della disciplina di divieto di transito ai veicoli con portata massima superiore a Ton. 3,5 e a tutte le categorie di autobus, ad esclusione dei veicoli del T.P.L. della Soc. C.S.P. S.

Ilaria è venuta al mondo in un modo molto originale, ma per fortuna sta bene

50 minuti per arrivare in ospedale sono troppi, la mamma partorisce la sua bambina nel parcheggio della clinica a Roma.

– l’istituzione della disciplina di divieto di transito ai veicoli con portata massima superiore a Ton. 3,5 e a tutte le categorie di autobus, ad esclusione dei veicoli del T.P.L. della Soc. C.S.P. S.50 minuti per arrivare in ospedale sono troppi, la mamma partorisce la sua bambina nel parcheggio della clinica a Roma.