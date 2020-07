Tacchinardi: “Scambio Milik-Bernardeschi? Ne gioverebbero tutti” (Di venerdì 31 luglio 2020) Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e opinionista, è intervenuto nel programma Taca La Marca, in onda sulle frequenze di Radio Musica Television. Lo scambio Milik-Bernardeschi è interessante, ne possono giovare entrambe le squadre. Bernardeschi ha fatto bene alla Juve in questa stagione, ma ha faticato a trovare continuità e questo ne ha rallentato la crescita. Partendo largo non è arrivato molto in zona gol. Il Napoli, a differenza della Juve, gioca molto sugli esterni e Bernardeschi andrebbe bene perché ha gamba e attacca lo spazio. Invece ai bianconeri serve uno come Milik, a me piace moltissimo. Serve gente che abbia vinto poco e che quindi abbia fame e ambizione: Milik possiede queste caratteristiche. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

