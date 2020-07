PS5 tra prezzo e pre-order: l'annuncio potrebbe essere molto vicino (Di venerdì 31 luglio 2020) Ora che abbiamo appreso molte informazioni su PS5 e visto alcuni dei giochi che arriveranno sulla next-gen di Sony, i fan sono in attesa di scoprire quanto costerà la nuova console. Più volte si è parlato dei prezzi e dell'apertura dei pre-order di PS5 e, forse, l'annuncio ufficiale potrebbe essere davvero molto vicino.Stando alla nota catena Walmart, prezzo e pre-ordinazioni saranno annunciati a breve. La compagnia ha scritto su Twitter "siete pronti all'apertura dei pre-order di PS5?" e allo stesso tempo ha invitato i fan a iscriversi per ricevere prontamente le novità non appena saranno svelate.Leggi altro... Leggi su eurogamer

SteelRevel : RT @0Sucram: 3° #FF Altri 2 grandi eventi ad Agosto per #PS5 (#StateofPlay) e #XboxSeriesX (#XboxGamesShowcase) rispettivamente tra il 5 e… - Ghido85 : RT @0Sucram: 3° #FF Altri 2 grandi eventi ad Agosto per #PS5 (#StateofPlay) e #XboxSeriesX (#XboxGamesShowcase) rispettivamente tra il 5 e… - Giu_8 : RT @0Sucram: 3° #FF Altri 2 grandi eventi ad Agosto per #PS5 (#StateofPlay) e #XboxSeriesX (#XboxGamesShowcase) rispettivamente tra il 5 e… - 0Sucram : 3° #FF Altri 2 grandi eventi ad Agosto per #PS5 (#StateofPlay) e #XboxSeriesX (#XboxGamesShowcase) rispettivamente… - GianlucaOdinson : Niente E3 2020? Tra PS5 e Far Cry 6: Sony e Ubisoft se la cavano anche senza -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 tra PS5 tra prezzo e pre-order: l'annuncio potrebbe essere molto vicino Eurogamer.it PS5 più potente forse svelata da un brevetto, si parla di GPU multiple e RAM extra, è in arrivo una Pro?

Dobbiamo ancora sapere diverse cose di PlayStation 5, tra cui la data di uscita e il prezzo. Sembra però che in casa Sony si stia già pensando al futuro, siccome è stato registrato un nuovo brevetto p ...

PS5: i preordini apriranno a breve? Walmart lancia l'allerta

Continua il valzer dei rumor sull'apertura dei preordini di PlayStation 5. Quando ne sapremo di più? Secondo Walmart Canada non manca molto e anzi l'annuncio di Sony sarebbe molto vicino. Un post pubb ...

Dobbiamo ancora sapere diverse cose di PlayStation 5, tra cui la data di uscita e il prezzo. Sembra però che in casa Sony si stia già pensando al futuro, siccome è stato registrato un nuovo brevetto p ...Continua il valzer dei rumor sull'apertura dei preordini di PlayStation 5. Quando ne sapremo di più? Secondo Walmart Canada non manca molto e anzi l'annuncio di Sony sarebbe molto vicino. Un post pubb ...