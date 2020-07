Playout Serie B 2019/2020, Perugia-Pescara: programma, orari e dirette tv (Di venerdì 31 luglio 2020) Il programma, le date e gli orari dei match fra Perugia e Pescara validi per il Playout di Serie C 2019/2020. La diretta streaming sarà disponibile su DAZN. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti e i live scritti. Di seguito date e orari: GARA D’ANDATA VENERDI’ 7 AGOSTO 2020 Pescara – Perugia Ore 21.00 GARA DI RITORNO VENERDI’ 14 AGOSTO 2020 Perugia – Pescara Ore 21.00 Leggi su sportface

