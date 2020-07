Parma, in città scoppia il blackout: alcuni quartieri senza acqua e luce (Di venerdì 31 luglio 2020) Improvviso blackout a Parma, salta la corrente elettrica a causa di un surriscaldamento della cabina primaria. alcuni quartieri senza acqua e luce Nelle prime ore di questa mattina gli abitanti di Parma hanno segnalato un blackout. alcuni quartieri della città infatti sono rimasti senza luce. Alle 7,30 infatti è saltata la corrente elettrica a causa di un surriscaldamento della cabina primaria di via Toscana. In altri quartieri invece molte persone hanno lamentato mancanza d’acqua, come ad esempio nel quartiere Cittadella. Questa la situazione attuale a Parma: nel quartiere Montanara, Molinetto ed ... Leggi su zon

