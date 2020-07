Messi Inter, Zhang si è mosso: ecco perchè Milano sogna il grande colpo (Di venerdì 31 luglio 2020) Steven Zhang si sta muovendo per Lionel Messi: nelle corde di Suning c’è la possibilità di effettuare un colpo simile La Gazzetta dello Sport che il sogno Messi per l’Inter continua a rimanere un sogno ma nelle corde di Suning c’è la possibilità che diventi realtà. Secondo la Rosea Zhang avrebbe mosso i primi passi con il Barcellona per capire il futuro del numero 10. La condizione imprescindibile, va ricordato, è che Messi decida di Interrompere il suo rapporto con il Barcellona. Se questo avvenisse, Suning avrebbe il pieno diritto di iscriversi alla corsa. Anche a fronte di un impegno da 260 milioni di euro lordi (grazie al Decreto Crescita) in quattro anni, tenendo in ... Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Sky - Messi, Suning ha le risorse per fare qualsiasi cosa. Solo l'Inter potrebbe portarlo in Italia, ma decide il g… - Gazzetta_it : #Suning e #Inter: c’è voglia di #Messi. Ecco perché Milano ora sogna Leolandia: i segreti del colpo - FBiasin : Il sondaggio lanciato da #DiarioAs 'Credi che ci siano possibilità concrete di vedere #Messi all'#Inter?'. ??No ?Sì - BangHernandez19 : Il sogno proibito dell’Inter è #Messi mentre quello del Milan è #Deulofeu Che squadra di poracci ahahahaha - IronmikBW : RT @JPeppp: Il Barcellona vorrebbe denunciare l'inter per violazione dei diritti d’immagine. (Corriere della sera) #Messi -