Magenta-Corbetta, per la ciclabile i fondi non ci sono (Di venerdì 31 luglio 2020) "Soldi a tutti. Ma per la ciclabile tra Magenta e Corbetta nemmeno un euro". Il Comitato cittadino che si sta battendo per la pista che dovrebbe passare dal fontanile Fagiolo ha espresso soddisfazione ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Magenta Corbetta Magenta-Corbetta, per la ciclabile i fondi non ci sono IL GIORNO Ma per la ciclabile i fondi non ci sono

"Soldi a tutti. Ma per la ciclabile tra Magenta e Corbetta nemmeno un euro". Il Comitato cittadino che si sta battendo per la pista che dovrebbe passare dal fontanile Fagiolo ha espresso soddisfazione ...

Il supermercato Gs chiude dopo 45 anni

Dopo le voci ora è arrivata l’ufficialità: da domani l’ex GS di Corbetta (da anni passato al Gruppo Carrefour) chiuderà i battenti. Dopo 45 anni. Un pezzo di storia che finisce nell’album dei ricordi.

"Soldi a tutti. Ma per la ciclabile tra Magenta e Corbetta nemmeno un euro". Il Comitato cittadino che si sta battendo per la pista che dovrebbe passare dal fontanile Fagiolo ha espresso soddisfazione ...Dopo le voci ora è arrivata l’ufficialità: da domani l’ex GS di Corbetta (da anni passato al Gruppo Carrefour) chiuderà i battenti. Dopo 45 anni. Un pezzo di storia che finisce nell’album dei ricordi.