“Ma lui chi è?”. Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato: fa chiarezza una volta per tutte sulla sua vita privata (Di venerdì 31 luglio 2020) Da quando Elisabetta Gregoraci ha detto addio a Flavio Briatore il gossip l’ha inseguita. La showgirl, sempre riservata e poco incline al gossip nel rispetto del suo ruolo di mamma, ha sempre tenuto sotto controllo la situazione spegnendo qualsiasi focolaio di chiacchiericcio la potesse riguardare. Così è stato fino oggi dopo che, nei giorni scorsi, il settimanale Chi ha lancio un’indiscrezione sul sul presunto flirt con Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta. Con la bella giornalista Mammì aveva stretto un sodalizio che sembrava poter durare invece poi, per cause non meglio chiarite, si erano detti addio con lei volata tra le braccia del pugile Scardina con il quale la love story sembra ormai finita. chiarezza che invece usa Elisabetta ... Leggi su caffeinamagazine

Piu_Europa : 'Penso che Salvini avrà tutte le possibilità di difendersi NEL processo. D'altra parte, lui stesso ha detto 'proces… - GassmanGassmann : Quotidianamente ,come tutti,dico e spesso scrivo delle fesserie,ma quando succede chiedo sempre scusa. Andrea Bocel… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Torino-#Giampaolo: c'è l'accordo ?? L'ex Milan ha incontrato nei giorni scorsi il ds #Vagnati… - sillacellino : @ilbonaiuti @Castore Le idee di calcio fanno i conti col materiale a disposizione, quindi con l'idea (o la pratica)… - Fede_Campa1 : RT @frin86: Deulofeu saranno 5 anni che ce lo accostano e 5 anni che lo schifo, ma ormai sono talmente disperato che mi va bene pure lui. T… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma lui Benedetta Parodi: «Con Fabio (Caressa) siamo una coppia perfetta» Corriere della Sera