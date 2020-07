Linee guida 0-6 anni: l'accordo finalmente c'è, ma molti dubbi restano (Di venerdì 31 luglio 2020) Niente mascherine per i bambini; sì a diversi tipi di dispositivi di protezione per educatrici e insegnanti. Non si accede a scuola con una temperatura corporea superiore al 37,5°, né con sintomi respiratori. La febbre si misura a casa, e a scuola si viene accompagnati da un solo adulto, cercando di evitare assembramenti. Viene raccomandato il principio della “stabilità dei gruppi”, anche se non si forniscono indicazioni sul rapporto numerico adulti/bambini. Si raccomanda l’utilizzo e la riconversione di tutti gli spazi possibili per limitare l’utilizzo “promiscuo” degli stessi. Ma tutto accompagnato da diciture quali “laddove possibile”, “compatibilmente con gli spazi a disposizione”, “nei limiti della migliore organizzazione attuabile”. Insomma, il tutto al netto di quel che si può. ... Leggi su huffingtonpost

