Gargiulo & Maiello, 5 mln da Unicredit (con garanzia Sace) per aprire 32 punti vendita e asssumere 120 addetti (Di venerdì 31 luglio 2020) Gargiulo & Maiello Spa, azienda napoletana da oltre 50 anni leader nazionale nella distribuzione all’ingrosso di prodotti di profumeria, cosmetica ed igiene della persona, ha definito con Unicredit un’operazione di finanziamento da 5 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate da Sace nell’ambito del programma garanzia Italia. La procedura per l’emissione della garanzia è stata completata digitalmente in poche ore. Gargiulo & Maiello Spa, il cui fondatore Giuseppe Maiello è stato di recente nominato Cavaliere del Lavoro, opera in vari canali di vendita: gestisce una piattaforma all’ingrosso con una rete di agenti che copre il ... Leggi su ildenaro

SACEgroup : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Business: nell'ambito del programma #GaranziaItalia di @SACEgroup, Gargiulo & Maiello S.p.A. ha definito con #… - UniCredit_IT : #UniCredit4Business: nell'ambito del programma #GaranziaItalia di @SACEgroup, Gargiulo & Maiello S.p.A. ha definito… - Aldebaran_4 : @luigidiplacido @albertobisin @pdnetwork Credo che il motivo l’abbia spiegato, a norma di legge, Gargiulo Ipotizzo… - gargiulo_mario : @DonEnrico20 Auguri fratmm ?? -