Cocco… al fresco: pregiudicato napoletano arrestato in spiaggia (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLecce – Era ricercato per una rapina da un anno e mezzo, lo hanno trovato nel Salento dove si era messo a vendere il cocco sulle spiagge. È questo l’epilogo bizzarro di un pregiudicato napoletano di 59 anni, Vincenzo Tommolillo, che il 30 gennaio 2019 veniva condannato a due anni e sei mesi di reclusione per una rapina. Introvabile, ormai latitante, Tommolillo è stato scovato dalla Squadra mobile della Questura di Lecce. Gli agenti, avvalendosi della banca dati Sdi (sistema di indagine), hanno riscontrato che sull’uomo gravava un ordine di arresto emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Napoli. Il 59enne, che si trovava in Puglia per un periodo di vacanza ed arrotondava vendendo il cocco sulle spiagge, è stato quindi rinchiuso nel penitenziario leccese di ... Leggi su anteprima24

JJobxJJ : @filos0fiia @GiuliaPironti3 @martinaland15 A me il cocco fresco piace - lelastyles_ : COCCO FRESCO! MANDORLA FRESCA! WATERMELON LOVER DRUNK! CHERRY! STRAWBERRIES! SOGNI D'HORAN! PAYNE TRAIN! MALIKJUANA… - _Fireproof_28 : RAGA CAZZO HO VISTO HARRYY STO ANCORA TREMANDO NON CI CREDO DOPO 10 ANNI CAZZO Era al mare e stava cantando 'COSA i… - lilpeachflower : COCCO BELLO COCCO FRESCO COCCO MANDORLE COCCO -

Ultime Notizie dalla rete : Cocco… fresco