Calciomercato Napoli, ecco Osimhen: ora è ufficiale! (Di venerdì 31 luglio 2020) Annuncio del presidente De Laurentiis Napoli, ora è ufficiale: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del club partenopeo. Dopo una tremidante attesa durata settimane, ora è giunto l’annuncio ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis. “Benvenuto Víctor!”, ha infatti postato il patron attraverso il proprio profilo Twitter. Seguono ulteriori aggiornamenti. L'articolo Calciomercato Napoli, ecco Osimhen: ora è ufficiale! proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, firmati tutti i documenti per #Osimhen - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - SkySport : Osimhen al Napoli: ufficiale il colpo di calciomercato. Il benvenuto di De Laurentiis - MonicaMoka79 : RT @SaxSan2: Ed il tanto atteso Tweet è finalmente arrivato... UFFICIALE - Victor #Osimhen è un nuovo giocatore del #Napoli! ?? L’annunci… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Mondo Udinese

31.07 13:56 - VIDEO SPORTITALIA - Napoli, esce Gattuso, i tifosi lo aspettano al semaforo per l’autografo sulla maglia poi gli chiedono di Osimhen e lui risponde in napoletano: "che ne sacc" 31.07 ...La stagione calcistica 2019/2020 è ancora in corso, ma il calciomercato è già entrato nel vivo. Per quanto riguarda la Serie A, il colpo più affascinante fino a questo momento è quello che sta per met ...