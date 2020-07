Brescia-Sampdoria, Ranieri: “Campionato falsato, è stato veramente brutto” (Di venerdì 31 luglio 2020) “E’ un campionato stranissimo, falsato perchè col Covid e senza pubblico è stato veramente brutto e lo dico proprio perchè mi sono salvato”. Così Claudio Ranieri alla vigilia del match della sua Sampdoria contro il Brescia nell’ultima giornata di Serie A: “Mi auguro che nel prossimo campionato ci possano essere i tifosi nostri e di tutte le altre squadre perchè lo sport si fa con i tifosi sennò è uno sport senza senso”, ha detto ai canali ufficiale del club. “Vogliamo concludere bene – ammette Ranieri -. Non sarà una partita facile perché il Brescia sta giocando bene e sta lottando in ogni partita. Noi però vogliamo finire bene, con i ... Leggi su sportface

Sampdoria, Ranieri sul futuro: "Speriamo di fare una buona campagna acquisti"

Il tecnico: "Ho parlato con Osti e Pecini. Ferrero non vuole più soffrire. A Brescia per finire con una vittoria" Ultima partita per la Sampdoria che domani affronterà il Brescia nell'anticipo di ...

