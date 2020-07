Xbox Series X e il primo gioco di The Initiative: i primi artwork accendono l'hype dei fan (Di giovedì 30 luglio 2020) Lo sviluppatore The Initiative, fondato da Xbox Game Studios, sta segretamente lavorando a un nuovo gioco di cui si sa ancora molto poco. All'interno del team sono stati inseriti nomi noti dell'industria dei giochi, che in precedenza aveva lavorato in varie posizioni in studi come Rockstar Games, Naughty Dog o Sony Santa Monica.Anche Eric Persson è nella squadra, nel ruolo di direttore artistico di The Initiative; in precedenza ha lavorato in varie parti alla serie Battlefield di DICE per otto anni. Attualmente circolano alcune opere d'arte e immagini concettuali di Persson, che potrebbero mostrare a quale gioco stia effettivamente lavorando lo studio.Molti artisti pubblicano le loro foto sulla piattaforma ArtStation e con loro c'è anche Persson. Alcune immagini mostrano un ... Leggi su eurogamer

