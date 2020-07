Una vita, spoiler 31 luglio 2020: Carmen e Ramon in combutta (Di giovedì 30 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda su Canale 5 venerdì 31 luglio 2020? Protagonisti saranno Ramon e Carmen. Il Palacios, dopo aver voltato pagina e tentato di riprendersi dalla morte dell’adorata Trini, ha deciso di vivere il suo amore con Carmen. Non tutti i vicini però sono d’accordo, giudicando poco rispettoso il suo comportamento. Lo stesso Antonito non sembra essere contento della nuova storia d’amore di suo padre. Nel frattempo, in queste puntate di Una vita, abbiamo visto Genoveva in grande difficoltà. La Salmeron deve fare i conti con Alfredo, che la tiene sotto stretta osservazione per far sì che mantenga il loro accordo, finalizzato a derubare tutti gli abitanti di Acacias dei loro risparmi. ... Leggi su kontrokultura

