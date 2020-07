Tragedia in Sardegna, morto sub dopo essere travolto da una barca (Di venerdì 31 luglio 2020) Un sub è morto in Sardegna dopo essere stato travolto da una barca. Indagini in corso. SASSARI – Un sub è morto in Sardegna dopo essere stato travolto da una barca. Il tragico incidente è avvenuto nelle acque dell’Isola Rossa nel pomeriggio di giovedì 30 luglio 2020 con la Procura che ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questo incidente. I primi soccorsi sono stati fatti dal conducente del motoscafo, ma ormai per la vittima non c’era più niente da fare. Saranno gli inquirenti a capire quanto accaduto a nord della Sardegna. Sub morto in ... Leggi su newsmondo

