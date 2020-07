Toninelli senza vergogna, insulta Salvini a Stasera Italia: "Vive soltanto di consenso". Gelo in studio e c'è chi non ci sta (Di giovedì 30 luglio 2020) Danilo Toninelli, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro e condotto da Veronica Gentili, attacca ad alzo zero Matteo Salvini nel giorno del voto al Senato che ha concesso l'autorizzazione a procedere per il leader leghista per l'accusa di sequestro di persona della nave Ong, Open Arms. "Che Salvini sia il più grosso markettaro della politica, che Vive soltanto di consenso creato dalla macchina della propaganda, funge soltanto da risonanza delle parole non dei fatti", afferma il grillino. Parole forti che fanno scattare la reazione della conduttrice e anche qualche borbottio di qualche altro ospite in studio. Il deputato grillino poi rivendica i successi del governo ... Leggi su liberoquotidiano

