Stalker 2 per Xbox Series X potrebbe puntare ai 120 fps (Di giovedì 30 luglio 2020) Stalker 2 potrebbe puntare ai 120 fps su Xbox Series X, secondo la pagina dello store Xbox dedicata al gioco.Secondo la pagina, il titolo, che dovrebbe essere lanciato nel 2021 su Series X come esclusiva console, sarà ottimizzato per la next-gen di Microsoft.Il sito Web riporta che "i giochi creati utilizzando il kit di sviluppo Xbox Series X sono progettati per sfruttare le eccezionali funzionalità della console".Leggi altro... Leggi su eurogamer

IlReDellaMerda : @always_louh @HSfakereal_ Io conosco solo loro e li seguo tipo stalker solo per litigarci appena possibile. - aizige27 : Sondaggio: se ho la posizione della casa di una persona e uso il navigatore per arrivarci, mi posso definire stalker? Si | No - isett4 : @chavarzabalus__ Stalker e uso per truffa della carta di credito dell ex - LucaGras : @chiaralessi @titofaraci Spero di non passare per stalker, ma il mio femminilitometro lo mandi costantemente in tilt. - CamperGiulio : @RDetre3 @Eugenio97375166 @matteosalvinimi @AndreaBocelli Anch'io ho espresso la mia! Poi se mi attacchi per da sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Stalker per Asti: «Non sono uno stalker, volevo solo vedere mio figlio La Nuova Provincia - Asti Giornata mondiale dell’Amicizia: 10 celebrità amiche nella vita reale

Oggi in tutto il pianeta si festeggia la Giornata Mondiale dell’Amicizia, occasione per celebrare uno dei legami più forti dell’essere umano. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 30 l ...

Stalker con i vicini: allontanato da casa

Avanzi di cibo buttati nel giardino confinante con quello del vicino di casa, teste di pesce lasciate a decomporsi. Acqua e detersivo scaricati per ore davanti all’abitazione sottostante, fino a danne ...

Oggi in tutto il pianeta si festeggia la Giornata Mondiale dell’Amicizia, occasione per celebrare uno dei legami più forti dell’essere umano. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 30 l ...Avanzi di cibo buttati nel giardino confinante con quello del vicino di casa, teste di pesce lasciate a decomporsi. Acqua e detersivo scaricati per ore davanti all’abitazione sottostante, fino a danne ...