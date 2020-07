Serie B, le date della stagione 2020/2021. Non ci sarà il Var (Di giovedì 30 luglio 2020) La Lega di Serie B ha pubblicato le date per la stagione sportiva 2020/2021 In Serie B ci sono ancora da giocare playoff e playout per determinare promozioni e retrocessioni, ma la Lega di B ha pubblicato le date per la stagione 2020/2021. La nuova annata del campionato cadetto prenderà il via il sabato 26 settembre 2020, con la stagione regolare che si concluderà venerdì 7 maggio 2021, in modo da permettere lo svolgimento dei vari spareggi prima dell’inizio degli Europei. NIENTE VAR – La Lega ha inoltre annunciato che nel prossimo campionato non ci sarà il Var: «La situazione di crisi ... Leggi su calcionews24

Mediagol : #SerieB, la Lega ufficializza le date della stagione 2020/21: ecco quando si riparte - Mediagol : #SerieB, la Lega ufficializza le date della stagione 2020/21: ecco quando si riparte - TSTARANTO : Serie B: Ecco le date della stagione 2020-21 - zazoomblog : Calendario Serie A 2019-2020: date risultati e classifica - #Calendario #Serie #2019-2020: - NunzioMarrazzo : Serie B. Stabilite le date della prossima stagione, non ci sarà il Var ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie date Serie B 2020/21, ufficiali le date: si parte il 26 settembre Corriere dello Sport Agricoltura, Ismea: on line nuova sezione su indicatori di competitività filiera

(Adnkronos/Labitalia) - On line la nuova funzionalità della sezione ‘Osservatori’ sviluppata da Ismea nell’ambito della Rete rurale ... per ciascuna filiera a livello regionale e in serie storica.

Concorso scuola 2020: i migliori manuali per prepararsi alle prove (in attesa delle date)

Tra pochi giorni si chiuderà la finestra utile a ultimare l’iscrizione per il concorso scuola. Sarà infatti possibile inoltrare la domanda fino alle 23:59 del 31 luglio 2020, seguendo un’apposita proc ...

(Adnkronos/Labitalia) - On line la nuova funzionalità della sezione ‘Osservatori’ sviluppata da Ismea nell’ambito della Rete rurale ... per ciascuna filiera a livello regionale e in serie storica.Tra pochi giorni si chiuderà la finestra utile a ultimare l’iscrizione per il concorso scuola. Sarà infatti possibile inoltrare la domanda fino alle 23:59 del 31 luglio 2020, seguendo un’apposita proc ...