Scarpa d’Oro e classifica marcatori | Immobile supera Lewa e vede Higuain

Ciro Immobile sale a quota 35 gol e supera Lewandowski nella Scarpa d'Oro e viaggia verso il record della classifica marcatori, insidiando Higuain Ciro Immobile Re della classifica marcatori in Italia ed in Europa. L'attaccante della Lazio – in gol nel 2-0 contro il Brescia – ha staccato Robert Lewandowski nel testa a testa per la Scarpa d'Oro e si issa in cima con 35 gol (70 punti). Ad una giornata dal termine del campionato, il centravanti ha ormai staccato anche Cristiano Ronaldo in Serie A. Il portoghese della Juventus è fermo a quota 31 centri e nell'ultima giornata potrebbe anche riposare, abdicando così ufficialmente al titolo di ...

DiMarzio : Gol e rivincite: #Immobile, la scarpa d'oro è quasi realtà - mirkocalemme : La Scarpa d'Oro torna in #Italia per la prima volta dal 2007. #Immobile supera #Lewandowski (35 contro 34), e ora s… - Acerbi_Fra : Sono felicissimo per la vittoria ma adesso @ciroimmobile vinci sta scarpa d’oro!!! #Acerbi #Ace #CMonEagles - Ag_RiverFlash : LAZIO BRESCIA 2 A 0 – IMMOBILE “VICINO” ALLA SCARPA D’ORO - AndreaInterNews : @robertoerreB @puffasgirl_ Infatti non mi riferivo alla Scarpa d'Oro. -

